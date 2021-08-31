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Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 2 sporcumuz finale kaldı
Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 2 sporcumuz finale kaldı

2020 Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 05:57:00 -
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 2 sporcumuz finale kaldı

2020 Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale kaldı.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 18 sporcu mücadele etti.

Ayşegül Pehlivanlar 564 puanla üçüncü, Aysel Özgan ise 563 puanla dördüncü olarak adlarını finale yazdırdı.

Milli sporcuların madalya mücadelesi TSİ 06.00'da başlayacak.

 

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