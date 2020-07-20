  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:33:55 -
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın biletleri gelecek yıl da geçerli olacak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için satın alınan biletlerin gelecek yıl kullanılabileceği belirtildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, sporseverlerin biletlerinin 2021'de de geçerli olacağı ve istenildiği takdirde bilet iadesi yapılabileceği kaydedildi.

Oyunlara ilişkin yeni bilet satışının ise askıya alındığı ve bu konuda ileri bir tarihte karar verileceği ifade edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan olimpiyatları, salgın sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı