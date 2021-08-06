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Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karateci Ali Sofuoğlu bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı
Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karateci Ali Sofuoğlu bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde tatamiye çıkan milli karateci Ali Sofuoğlu, bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:05:00 -
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karateci Ali Sofuoğlu bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında müsabakalar yapılmaya devam ediyor.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında kata kategorisinde mücadele eden Ali Sofuoğlu, eleme turunda B Grubu'nda yer aldı. Ali, ilk katasında 27, ikinci katasında ise 27.28 puan aldı. Ortalama 27.14 puanı olan milli karateci, grubundaki 6 sporcu arasında 2. olarak sıralama turuna yükseldi.

Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü 26 yaşındaki Ali Sofuoğlu, sıralama turunda 27.32 puan aldı. Milli sporcu, iyi performansına rağmen üçer kez dünya ve Asya şampiyonluğu bulunan Japon Ryo Kiyuna'nın arkasında kaldı ve finale çıkamadı.

Ali Sofuoğlu, TSİ 13.40'ta Güney Koreli Heejun Park ile bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.

 

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