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Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Osman Göçen çeyrek finale yükseldi
Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Osman Göçen çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde milli güreşçi Osman Göçen, çeyrek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 07:58:00 -
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Osman Göçen çeyrek finale yükseldi

Osman Göçen, Makuhari Messe'de yapılan erkekler serbest stil 86 kilo son 16 turunda Japon Sohsuke Takatani ile karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride geçen milli sporcu ikinci yarıdaki atağıyla 2-2 beraberliği sağladı. Milli sporcu, iki puanlık oyun yaptığı için rakibine üstünlük kurdu ve çeyrek finale adını yazdırdı.

 

 

 

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