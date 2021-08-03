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Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Necati Er finale yükseldi
Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Necati Er finale yükseldi

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 07:38:00 -
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Necati Er finale yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.

Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.

Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

 

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