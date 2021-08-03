2020 Tokyo olimpiyatlarında hangi ülkenin kaç madalyası var? 2020 Tokyo olimpiyatlarında Türkiye kaç madalya aldı? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında hangi ülke kaç madalya aldı?

1- Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin 32 altın, 20 gümüş ve 16 bronz madalyayla zirvede bulunuyor. Çin toplamda 68 madalyaya ulaştı.

2-ABD ikinci sırada. ABD’nin 22 altın, 27 gümüş ve 19 bronz madalyası bulunuyor. ABD toplamda 68 madalyaya ulaştı.

3-Japonya 3. sıraya gerilemişti. Japonya’nın 18 altın, 6 gümüş, 10 bronz madalyası bulunuyor.

4-Listenin 4. sırasında Avustralya yer alıyor. Avustralya şu ana kadar 14 altın, 4 gümüş, 15 bronz madalya kazandı.

5-Listenin 5. sırasında ise Büyük Britanya var… Rusya Olimpiyat Komitesi’ni geçen Büyük Britanya 13 Altın, 15 gümüş ve 13 bronz madalyaya ulaştı.

6-Listenin 6. sırasında ise Rusya Olimpiyat Komitesi var. ROC şu ana kadar 12 altın, 21 gümüş, 17 bronz madalya elde etti. ROC, toplamda ise 50 madalya ile 3. sırada.

7-Milli okçu Mete Gazoz‘un altın madalya, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar‘ın bronz madalya almasıyla birlikte Türkiye, 1 altın ve 4 bronz madalyaya ulaşmıştı. Bugün artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihideki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Türkiye 1 altın ve 5 bronz madalya ile 45. sırada bulunuyor. Türkiye 6 madalya ile toplamda ise 22. sırada.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli tekvandocular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber de bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye Milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu‘nun yarı finale çıkmasıyla 2 madalyayı daha garantilemiş durumda.