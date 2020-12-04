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Dünya 2020 tarihin en sıcak üçüncü yılı oldu
Dünya

2020 tarihin en sıcak üçüncü yılı oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayınlanan 'Küresel İklim Durumu' raporuna göre 2020 yılı, 1850 yılından bu yana kaydedilen en sıcak üçüncü yıl oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 03:36:00 -
2020 tarihin en sıcak üçüncü yılı oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü, 1850 yılından bu yana ölçülen sıcaklık değerlerini göz önünde bulundurarak yayınladığı 'Küresel İklim Durumu' raporunda, 2020 yılının 2016 ve 2019'dan sonra en sıcak üçüncü yıl olduğunu açıkladı. Raporda ayrıca 1850'den bu yana yer alan kayıtlara göre son 10 yılın en sıcak 10 yıl olduğu belirtildi.

Okyanus sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğu belirtilirken, en kayda değer sıcaklık artışının Sibirya'nın Arktik bölgesindeki 5 derecelik artış olduğu aktarıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü genel sekreteri Petteri Taalas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "2020 yılı, ne yazık ki iklimimiz için olağanüstü bir yıl oldu. 2020'de küresel ortalama sıcaklık, 1850-1900 dönemleri arasındaki seviyenin 1,2 derece üzerinde olabilir. 2024'e kadar 1,5 dereceyi aşma olasılığını da yüzde 20 olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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