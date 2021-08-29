  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Türkiye ile Taliban'ın ne konuştuğu belli oldu
İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi
ABD'li heyet PKK'lılarla görüştü
İngiltere de 20 yıllık defteri kapattı
Spor 2020 Paralimpik Oyunları'nda koronavirüs paniği
Spor

2020 Paralimpik Oyunları'nda koronavirüs paniği

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 230'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 08:10:00 -
2020 Paralimpik Oyunları'nda koronavirüs paniği

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 230'a yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcu yer aldı.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 230'a yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay