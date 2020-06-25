2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez ödenmesi zorunlu olan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlediği şartlara göre trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlardan alınan bir vergi türüdür.

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) her yıl iki kez ödenmektedir. Kara taşıtları otomobil ve motosiklet için değil uçak helikopter ve motorlu deniz taşıtları içinde geçeklidir. Ödemelerden biri ocak ayında diğeri ise temmuz ayında gerçekleştirilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksit Ödemesi Ne Zaman?

MTV ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayında başlıyor. Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak. Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar için, ödenmesi gereken ücrete günlük olarak gecikme faizi uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesi Nasıl Yapılır?

MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.