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Eğitim

2020 MSÜ sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona mı erdi? 14 Haziran Pazar günü yapılan sınav sonrası tercihler 26 Haziran'da tamamlandı. Peki 2020 MSÜ sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:21:00 -
2020 MSÜ sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda adaylar 135 dakika boyunca sınav sorularını yanıtladı. 14 Haziran Pazar günü yapılan sınav sonrası adaylar 26 Haziran'da da tercih işlemlerini yaptı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavları, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bünyesi alım için yapıldı.

MSÜ sonuçları açıklandı

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıkladı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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