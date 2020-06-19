2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS soruları ve cevaplarına ilişkin açıklamayı yapacak olan ÖSYM, konu hakkında bilgi vermedi. Fakat önceki sınavlardan edinilen bilgilere göre, soru ve cevapların sınavdan sonraki gün açıklanacağı düşünülüyor.

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır. 90 soruluk bu oturumlarda öğrencilerin maskeyle oturma zorunluluğu bulunuyor.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise Geçis Sınavı sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden gireceğiniz bilgilerle ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerin giriş belgeleriyle alakalı sorulan sorulara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık." açıklamasında bulundu.