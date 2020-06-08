2020 LGS ne zaman? | LGS'de maske takmak zorunlu mu?

8. sınıf öğrencileri için geri sayım başladı. Pandemi döneminde sınavlarına hazırlanan milyonlarca öğrenci “LGS 2020 ne zaman?”, “Herkesin LGS’ye girmesi şart mı?” , “LGS’de hangi tedbirler alınacak?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

2020 LGS ne zaman?

7 Haziran’da yapılması planlanan LGS koronavirüs salgını sebebiyle 20 Haziran’a ertelendi. Milyonlarca öğrenci 20 Haziran’da LGS’ye girecek.

LGS'de maske takmak zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Sınav yapılacak okulların sosyal mesafe konusunda Bilim Kurulunun hazırladığı rehbere uygun düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, "Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını elbette istemiyoruz. Belirli sıkıntılar olabilir. O yüzden ikinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız maskeden rahatsız olmuyor ama bazıları da 'Maske ile başarılı olamam' diyor. Bilim Kurulundan 'Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sınava girecek durumda olan ancak hastanede tedavi gören çocuklar için velilerinin başvurmaları halinde gerekli hizmeti vereceklerini dile getirdi.

LGS soruları zor mu olacak? | Bu sene LGS soruları kolay mı olacak?

Sınav sorularının zor olacağı iddialarına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Soruların kolay veya zor olması söz konusu değil. EBA TV'de 8 Haziran'da başlayacak 'LGS'de son tekrar' diye bir çalışmamız olacak saat 14.30'da. Bunu özellikle çocuklarımızın kaçırmamasını istiyorum. Orada bütün konuların son tekrarı olacak. Soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Ders kitabının dışından bir soru sorabilir miyiz? Kesinlikle sormayız." ifadelerini kullandı.