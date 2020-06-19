2020 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte Kurban Bayramı tarihi ve günü

Kurban bayramı tarihi 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler 2020 takviminde yer alan bilgilere göre bayram 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Bayram 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi günleri devam edecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe günü ise Kurban Bayramı arifesi olacak.

Bayram tatili kaç gün olacak?

Bayramın cuma günü başlayıp pazartesi günü tamamlanacak olması nedeniyle bayram tatilinin 9 güne çıkarılması durumu şimdilik mümkün görünmüyor. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

Aşure günü ve mevlid kandili ne zaman?

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilecek olan Aşure Günü ise 2020 yılında 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.

Yılın son dini günü olan Mevlid Kandili ise 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek