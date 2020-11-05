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Gündem 2020 KPSS branş sıralamaları açıklandı
Gündem

2020 KPSS branş sıralamaları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden 2020 KPSS Lisans sınavının sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sınava giren adayların 22 ekim tarihinde sonuçlarının açıklanmasının ardından branş bazında sıralamaları merak konusu olmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:00:00 -
2020 KPSS branş sıralamaları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden 2020 KPSS Lisans sınavının sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden KPSS adaylarına seslendi.

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından 2020-KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldığını açıkladı.

Adaylar sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/ 'nde görüntülenebiliyor.

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