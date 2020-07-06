2020 KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da sık kullanılan kısaltmasıyla KPSS için yatırılacak olan miktar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin yaptığı açıklamada belirtildiği gibi, Lisans alanında her bir oturum için 80 TL'dir. Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) alanı için ödenmesi gereken ücret ise her bir oturum için 55 TL olarak belirtildi.

Hangi banka ya da bankamatik üzerinden ödeme gerçekleştirilebilir?

Ücretin ödenmesi için son tarih 14 Temmuz olarak belirlenmiştir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç;

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi için (https://odeme.osym.gov.tr/) adresini ziyaret ederek daha detaylı bir bilgi alarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.