2020 DGS ne zaman?

Binlerce kişinin merakla beklediği DGS sınavına ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. ÖSYM'nin yayınlayacağı takvimle belirlenecek olan DGS sınavının tarihleri belli oldu mu? DGS ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

2020 ÖSYM sınav takvimi için bekleyiş devam ediyor. Sınav takviminin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer alacak. 2019 yılında 30 Haziran’da düzenlenen sınavın başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 21 Mayıs’ta yapıldı. Fakat 2020 yılının DGS tarihi henüz belirlenmedi.

ÖSYM takvimi açıklandığında en kısa süre içerisinde DGS sınavına dair bütün detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.