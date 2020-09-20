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Spor 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kızlarda kazanan belli oldu
Spor

2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kızlarda kazanan belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:06:31 -
2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kızlarda kazanan belli oldu

İZMİR (AA) - Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kızlarda birinciliği Ukraynalı Anhelina Khmil-Tetianan Lazarenko ikilisi kazandı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'ndaki organizasyonda bugünkü yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan iki Ukrayna ekibi finalde birbirlerinin rakibi oldu.

Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko ikilisi, finalde karşılaştıkları Anna Chechelnytska-Daria Romaniuk ikilisini 21-18 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenerek birinciliği elde etti.

Üçüncülük maçında ise İsviçreli Anouk Kressler-Lea Toschini ikilisi, İtalyan Aurora Mattavelli ile Margherita Tega'yı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncülüğe ulaştı.

Organizasyon erkeklerdeki final mücadelesiyle tamamlanacak.

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