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Spor 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi
Spor

2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 19:53:20 -
2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

İZMİR (AA) - Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'nda grup müsabakalarıyla başlayan organizasyonda kızlarda Türkiye'yi temsil eden Tuana Dinçer-Melisa Özsar ikilisi, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa’dan Lou Gouin-Celia Gaston ikilisine 21-7, 21-16'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

Erkeklerde ise A Grubu'ndaki Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt ikilisi, İsveç’ten Hölting Nilsson-Nordh Öhman'a, C Grubu'nda mücadele eden Bahadır Utku Keskin-Ahmet Can Tur ikilisi Slovenya’dan Miha Okorn-Luka Marovt'a, H Grubu’ndaki Nazım-Hikmet Gürkan ikilisi de Rusya’dan Vladislav Panchenko-Ivan Chuprinov ikilisine 2-0 yenildi.

Yarın grup maçlarıyla devam edilecek şampiyona, 20 Eylül Pazar günkü final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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