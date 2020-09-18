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Spor 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda grup müsabakaları tamamlandı
Spor

2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda grup müsabakaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:21:58 -
2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda grup müsabakaları tamamlandı

İZMİR (AA) - Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde grup müsabakaları tamamlandı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'ndaki organizasyonda erkekler ve kızlarda gruplarını ilk sırada bitiren sekizer ekip, doğrudan 3. tura kaldı. Gruplarında 2. ve 3. sırayı alanlar ise 2. turda mücadele edecek.

Kızlarda Türkiye'yi temsil eden Tuana Dinçer-Melisa Özsar ikilisi, 2. turda yarın Kosova'dan Yllka Jashari-Melirona Avdullahu ekibi ile karşılaşacak.

Erkeklerde ise A Grubu'ndaki Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt, C Grubu'nda mücadele eden Bahadır Utku Keskin-Ahmet Can Tur ve H Grubu’ndaki Nazım-Hikmet Gürkan ikilileri gruplarında son sırada yer alarak organizasyona veda etti.

Yarın 2. ve 3. tur müsabakalarının ardından çeyrek final mücadelelerinin oynanacağı organizasyon, 20 Eylül Pazar günü yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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