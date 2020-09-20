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Spor 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası tamamlandı
Spor

2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası tamamlandı

Erkeklerde Ukrayna'dan Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk ikilisi şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-20 18:26:27 -
2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, erkekler finaliyle sona erdi.

Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün, yarı final, üçüncülük ve final mücadeleleri yapıldı.

Organizasyonun son karşılaşması olan erkekler finalinde, Kristians Fokerots-Karlis Abelitis (Letonya) ile Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk (Ukrayna) ikilileri karşılaştı. Ukraynalı çift, rakip ekibi 21-12 ve 21-13'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Böylelikle Ukrayna, kızlarda olduğu gibi erkeklerde de ilk sırayı aldı.

İki Rus ekibinin üçüncülük mücadelesinde Vladislav Panchenko-Ivan Chuprinov ikilisi, Egor Zharovin-Vitaly Markov'dan oluşan ekibi 2-1 yendi.

Final maçından sonra erkeklerde ve kızlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.


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