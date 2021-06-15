2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye puanı kaç? EURO 2020 puan durumu
Avrupa Futbol Şampiyonası puan durum merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye, EURO 2020 ikinci karşılaşmasını yarın saat 19:00’da Galler ile yapacak.A Milli Futbol Takımı, Galler maçıyla tarihinde 594. kez sahaya çıkacak. Peki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye puanı kaç? EURO 2020 A Grubu puan durumu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayacak Türkiye-Galler karşılaşmasında Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Türkiye Galler maçı saat kaçta?
A Milli Takım, Galler karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım kadrosu
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).