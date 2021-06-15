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Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye puanı kaç? EURO 2020 puan durumu
Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye puanı kaç? EURO 2020 puan durumu

Avrupa Futbol Şampiyonası puan durum merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye, EURO 2020 ikinci karşılaşmasını yarın saat 19:00’da Galler ile yapacak.A Milli Futbol Takımı, Galler maçıyla tarihinde 594. kez sahaya çıkacak. Peki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye puanı kaç? EURO 2020 A Grubu puan durumu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 16:57:00 - 2021-06-15 16:58:42
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye puanı kaç? EURO 2020 puan durumu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayacak Türkiye-Galler karşılaşmasında Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Türkiye Galler maçı saat kaçta?

A Milli Takım, Galler karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım kadrosu

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

EURO 2020 puan durumu

 

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