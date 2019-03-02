2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Polonya'da
- Şampiyonada 16 ülke mücadele edecek02 Mart 2019 Cumartesi 16:44
ANKARA (AA) - Polonya, 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu, şampiyonanın 2020 yılında Polonya'nın Krakow şehrinde düzenleneceğini duyurdu.
Grup kuralarının 2020 Şubat ayında çekileceği organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Gürcistan, İrlanda, Rusya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Hollanda, Ukrayna ve İskoçya mücadele edecek.
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