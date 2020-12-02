2020-2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri başvuru takvimi belli oldu

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri ve Engelsiz Program Nişanı başvurularının 21 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihlerinde alınacağını duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Engelsiz Üniversite Ödülleri ilk defa 2018'de verilmeye başlandı.

2020-2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri, "Engelsiz Üniversite Bayrakları", "Engelsiz Program Nişanları" olmak üzere iki kategoride verilecek. Engelsiz Üniversite Bayrakları da "mekanda erişilebilirlik", "eğitimde erişilebilirlik", "sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik" olmak üzere 3 kategoride verilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl yapılacak değerlendirmelerde ilgili ödüllere ilişkin standart kriterler korunmakla birlikte, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren Kovid-19 Küresel Salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmiş olması hususu da göz önünde bulundurularak, bu süreçte üniversitelerimiz tarafından hayata geçirilen uygulamalara ilişkin detaylı bilgi de istenmektedir."

Başvurular, 21 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihlerinde alınacak sonuçlar Mayıs 2021'de açıklanacak.

Başvuru ve değerlendirme detaylarına YÖK'ün internet sitesinden ulaşılabilecek.