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2019'un asgari ücret detayları belli oldu! AGİ rakamları açıklandı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, Aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi. İşte 2019 Asgari ücretleri ile ilgili tüm detaylar...

25 Aralık 2018 Salı 15:46
2019'un asgari ücret detayları belli oldu! AGİ rakamları açıklandı

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirledi. Bekar bir işçi için asgari geçim indiriminin 191 lira 88 kuruş olarak belirlendiği yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 6 lira 12 kuruş oldu.

33 yılda dördüncü defa

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaptığı son toplantıyla açıklanan rakam, son 33 yılda 4'üncü defa işçi, işveren ve hükümet tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Yapılan yüzde 26,06 oranındaki artışla brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak açıklanan bu rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

Yeni yılda brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olacak asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olacak.

İşverene maliyeti 3 bin 6 lira

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 558 lira 40 kuruşu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşu SGK işveren primi ve 51 lira 17 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 6 lira 12 kuruş şeklinde hesaplandı.

AGİ rakamları da açıklandı

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 191 lira 88 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 230 lira 26 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 259 lira 4 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 287 lira 82 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 326 lira 20 kuruş."

Öte yandan, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca uygulanacak. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:46
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  2. 2019 asgari ücret rakamları
  3. Asgari ücrette tüm detaylar
  4. 2019 Asgari ücretleri ne kadar oldu
  5. asgari geçim indirimi

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