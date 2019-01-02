2019’da yatırım sürecek ticaret çeşitlenecek

2019’u fırsatlar yılı olarak gören iş dünyası temsilcileri, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi merkeze alıyor. Şu aşamada imalata ağırlık veren üreticiler, yeni yılda yatırımların artacağını öngörüyor.

Reel ekonomi güçlenecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, 2019’un 2018’den daha iyi geçeceğini belirtti. Üretim, ihracat ve yatırım artışının devam edeceğini dile getiren Özdebir, bu sayede reel ekonominin güçleneceğini vurguladı. Özdebir, ayrıca “Bizim, sanayi ve üretimi merkeze almamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde cari açıktan kurtulmamız mümkün değil. İnşaat ve hizmet sektörleriyle bir yere varabilmemiz çok mümkün görünmüyor” uyarısı yaptı.

Hayat normale dönüyor

Mağaza yatırımlarına odaklanan perakendeciler de 2019’dan ümitli. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, kur dalgalanmalarının önüne geçilmesi, enflasyon ve faizlerin gerilemesiyle hayatın normale döndüğüne dikkat çekerek, “Bütün bunlar 2019’un toparlanma yılı olacağına, ülkemizin tekrar belli bir oranda büyüyeceğine işaret ediyor” dedi.

2018’i yüzde 35 büyüme oranı ve 900’den fazla mağaza ile kapattıklarını kaydeden Küçük, bu sene yatırımlara hız vereceklerinin altını çizdi. Küçük, 2019’da yurtiçinde 10, yurtdışında 80 mağaza açmayı planladıklarını aktararak, “Yüzde 31’lik büyüme ile ciromuzu da 21,3 milyar liraya çıkarmayı öngörüyoruz. E-ticaret ve lojistik alanındaki yatırımlarımız gerek yurtiçinde gerekse globalde devam edecek” şeklinde konuştu.

Firmalara önemli ikazlar

İlerisi için iyimser olan Flo Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, “Üreticiler, toptancılar ve perakendeciler el el verirse ekonomimiz daha da iyiye gider, yatırımlar artar” mesajını verdi.

Girişimcilere “Panik yapmayın, sükuneti elden bırakmayın, önünüzü görmeden plan ve program yapmayın” tavsiyesinde bulunan Büyükekşi, şirket yönetimlerine ise “Yeni dönemde verimliliğinizi artırın, israftan kaçının. Boyunuzdan fazla büyümeyin. İhracat yapmıyorsanız dövizle borçlanmayın” diye seslendi.

Verimliliğe odaklanılacak

Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim de hükümetin ekonomik sorunlara karşı önemli tedbirler aldığını savundu.

Bu anlamda sözleşmelerde TL’ye dönüş kararını örnek gösteren Zaim “2009’dan bu yana AVM’lerle artan kurlardan ötürü her ay kira pazarlığı yapmak enerjimizi alıyordu. Çok şükür, artık böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız. Ve ciro, verimlilik, yurtdışında büyüme gibi konulara odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

“2019 umudunun işaret fişeği, İstanbul’dur”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonominin rotasını 2018’de de İstanbul’un çizdiğini belirterek, “Türkiye ekonomisinin 2019 umudunun işaret fişeği, İstanbul’dur” dedi. Geçtiğimiz yıl Ocak-Kasım döneminde her 100 dolarlık ihracatın 51 dolarlık kısmının İstanbul’dan yapıldığını belirten Avdagiç, “100 konuttan 17’si İstanbul’da alıcı bulurken, 100 yabancı ziyaretçiden 33’ü İstanbul’a geldi” açıklamasında bulundu. Avdagiç, her 100 kurumlar vergisi mükellefinden 37’sinin İstanbul’da faaliyet gösterdiğini, Avrupa’da en çok turist çeken 3’üncü, dünyada ise 9’uncu şehrin İstanbul olduğunu belirtti.

Lokomotif şehir

Şekib Avdagiç, “Rakamların dili, ‘ekonominin kalbi İstanbul’da atıyor’ diyor. Türkiye nüfusunun yüzde 18’inin yaşadığı İstanbul, 2018 yılında da ekonomimizin lokomotifi oldu. Bu durum 2019 için güçlü ve büyük bir ekonomik performansın gerçekleşeceğini işaret ediyor. Türkiye ekonomisinin 2019 umudunun işaret fişeği, İstanbul’dur.”

“Yeni rekorlar için üretmeyi ve yeni pazarların keşfini sürdüreceğiz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2018 yılında özel sektör yatırımlarının özellikle imalat sanayi kesiminde ve yeni yatırımlar şeklinde artmaya devam ettiğini belirterek, “İş dünyası olarak 2019 yılında da yeni başarılara ulaşmaya, ülkemizin hedeflerinde en önemli aktör olmaya devam edeceğiz” dedi. “İş dünyamız 2019’da da ülkesine olan güveni ve inancıyla, ‘İnadına Üretim, İnadına İhracat, İnadına İstihdam’ parolasıyla çalışmayı sürdürecektir” mesajını veren Burkay, 2018 yılında devreye alınan dengelenme, disiplin ve değişim hedefli yeni ekonomi programının 2019 yılında daha verimli sonuçlar getireceğine inandığını vurguladı. Burkay, Bursa ekonomisinin nitelikli büyümesi için üyelerinin hizmetine sundukları projeleri hız kesmeden sürdüreceklerini vurguladı.

“İhracatla büyümeye devam edeceğiz”

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, “2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da ihracatla büyüyeceğiz” mesajı verdiler.

Kararlılık sürecek

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, Ege Bölgesi’nin 2018 yılında 20 milyar doları aşan ihracat rakamına her ay yeni bir ihracat rekoru kırarak 13 milyar 400 milyon dolar katkı sağladıklarını belirterek, birliklerinin 2018 yılında yakaladığı başarıyı, 2019 yılında da sürdürme kararlılığını sürdüreceği ve ihracata odaklanacakları mesajını verdiler.

80. yılda 22 milyar dolar ihracat

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Mevlüt Kaya da, 2019 yılında Türkiye’nin 182 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu kamuoyu ile paylaşırken, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, 2019 yılında EİB’nin 80. Kuruluş yıldönümü olduğuna vurgu yaparak, “Kuruluş yıldönümümüzde Ege Bölgesi’nden 22 milyar dolar katkı koymak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.