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Spor 2019'da kalp krizi geçirmişti... Casillas yine hastaneye kaldırıldı!
Spor

2019'da kalp krizi geçirmişti... Casillas yine hastaneye kaldırıldı!

İspanyol futbolunun efsane ismi Iker Casillas'ın geçtiğimiz günlerde göğsünde ağrı hissettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Casillas 2 yıl önce kalp krizi geçirmişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:49:00 -
2019'da kalp krizi geçirmişti... Casillas yine hastaneye kaldırıldı!

2019 yılında Porto antrenmanında kalp krizi geçiren Iker Casillas'ın geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla padel tenis oynarken tekrar rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 39 yaşındaki eski eldiven, 28 Nisan'da arkadaşlarıyla padel tenis oynarken göğsünde ağrı hissetti. Kalp ritminin normalden daha hızlı olduğunu arkadaşlarına söyleyen Casillas, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Pozuelo de Alarcon'da bulunan Quironsalud Madrid Üniversitesi hastanesinin acil servisinde tedavi altına alınan ve daha sonra taburcu edilen İspanyol efsanenin sağlık durumunun iyi olduğu ancak bahsi geçen göğüs ağrısına neyin sebebiyet verdiğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Iker Casillas, 2019 yılında Porto antrenmanında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış ve kritik bir operasyon geçirmişti. Porto'daki CUF Hastanesinde 6 gün gözetim altında tutulan Casillas, kalple ilgili sağlık sorununun çözülmesinin ardından doktorlarının verdiği onayla taburcu edilmişti.

İspanyol eldiven, rahatsızlığından bir süre sonra yaptığı açıklamayla sağlık sorunları sebebiyle aktif futbol hayatını noktaladığını duyurarak emekli olmuştu.

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