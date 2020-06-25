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Ekonomi

2019’da e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85’i yurt içi harcamalardan gerçekleşti” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:56:00 -
2019’da e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu

Siparişler arttı

Türkiye’nin e-ticaret verilerinin açıklandığı ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformunun tanıtıldığı “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı”na katılan Bakan Pekcan, “Ülkemizde 2019 yılında internetten kartlı, kapıda ödeme ve havale/eft kapsamında toplam 1 milyar 366 milyon sipariş verildi” açıklamasında bulundu. Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde e-ticaret hacminin yüzde 48 artarak 63.3 milyar liraya çıktığını belirten Pekcan, kartlı işlemlerde en çok artışın beyaz eşya sektöründe olduğunu kaydetti. Pekcan ilk 5 ayda, araç kiralamada yüzde 8, havayollarında yüzde 40, seyahat ve eğlence harcamalarında ise yüzde 16 düşüş olduğu bilgisini verdi.

Başvuru yapın önerisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise e-ticaretin öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha da arttığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, elektronik ticaret sitelerine güven damgası almaları çağrısında bulunarak, “Bu vesileyle Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıtlı tüm e-ticaret sitelerinin de güven damgasına başvurmalarını bekliyoruz ki rahatlıkla iş hacimlerini artırabilsinler” dedi.

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