2019 YKS'ye İmam Hatip damgası

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin açıklanmasıyla Anadolu imam hatip liselerinin üniversiteye giriş sınavlarında büyük başarılara imza atmaya başladığı görüldü.





YKS'ye imam hatip damgası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin 15 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) 1'inci oturum Temel Yeterlilik (TYT) ile 16 Haziran'daki 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3'üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sonuçları açıklandı.



Yapılan ilk belirlemelerde Anadolu imam hatip liseleri pek çok başarı elde etti.





Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif ve Akademik Başarı!

Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda gösterilen istikamet doğrultusunda; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek amacına ulaşma kararlığıyla temel politikasını uygulamaya koyan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda çok önemli çalışmalar yapmanın ürünlerini elde etmeye devam ediyor.



Oluşan sağlıklı okul iklimiyle Anadolu imam hatip liselerimizde hem bireysel hem de kurumsal bazda önemli sonuçlar elde ederek akademik alanda da başarıdan başarıya koşmaya başladı.





Türkiye Genelinde İlk 100'e girem İmam Hatipli öğrenciler;

- Ahmet Selim Gül, Eşit Ağırlık, Türkiye 2.

- Muhammed Akif Aydın, Sözel, Türkiye 3.

- Mehmet Hasan Yacı, Eşit Ağırlık, Türkiye 10.

- Ömer Faruk Büyükarslan, Sözel, Türkiye 12.

- Muhammed Akdu, Dil, Türkiye 14.

- Rana Sökmen, Eşit Ağırlık, Türkiye 14.

- Ömer Tarık Türk, Eşit Ağırlık, Türkiye 25.

- Ömer Tarık Türk, Sözel, Türkiye 43.

- Erkan Salih Büyükdinç, Eşit Ağırlık, Türkiye 44.

- Mehmet Fatih Tiftik, Dil, Türkiye 51.

- İkbal Nur Taşdelen, Sözel, Türkiye 54.

- Ali Said Terzi, Sözel, Türkiye 57.

- Mehmet Fatih Tiftik, Sözel, Türkiye 69.

- Mustafa Kılavuz, Dil, Türkiye 79.

- Elif Büşra Turhan, Eşit Ağırlık, Türkiye 80.

- Burak Selim Alireisoğlu, Sözel, Türkiye 91.

- Recep Taha Duman, Eşit Ağırlık, Türkiye 96.





KAYNAK:HABER7