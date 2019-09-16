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2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldı! 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresini kritik kurumlara kim sokuyor?

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan kadınların korunmasına yönelik hedefler arasında 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresinin kullanılması kamuoyunda tepkilere sebep olurken akıllara şu soruyu getirdi: "'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresini devletin kritik kurumlarına kim sokuyor?"

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:33
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldı! 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresini kritik kurumlara kim sokuyor?

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü' tarafından hazırlanan 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberlik Programı'ndaki 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresi kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu. Kamuoyunda yükselen tepki seslerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Rehberlik Programı'ndan çıkartılmış, bu gelişme kamuoyunda memnuniyetle karşılanmıştı.

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Sözde kadını korumayı amaçlayan uygulamada ise eşcinsel sapkınların yaşam tarzlarını meşrulaştıran 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresi 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 2. Tablosunun 9. Maddesi'ndeki 'Kadın Konukevleri'nin Kuruluşlara Göre Dağılımı' başlığı altında şu ifadeler kullanıldı:

Amaç ve Hedefler

"Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun statüsünün geliştirilmesi ve sosyal refahın arttırılması sağlanarak toplumsal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi temel amaçtır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika ve programların hayata geçirilmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme araçlarının kullanılması, kadınların işgücüne katılımının arttırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ile iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik modelin geliştirilmesi, karar alma mekanizmalarında kadınların aktif olarak yer alması ve kadına yönelik şiddetin azaltılması sağlanacaktır."

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:33
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  3. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

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