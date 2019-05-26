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2019 Yaz tesettür kombinleri

Yaz mevsimine girdiğimiz bu günler tesettürlü hanımların en çok merak ettiği konuların başında 2019 tesettür kombinleri geliyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 22:12
2019 Yaz tesettür kombinleri

Hepiniz biliyorsunuz ki, tesettür giyim her geçen gün daha da genişleyip, büyüyor. Her dönem farklı model ve tasarımlara sahip parçalara ile kadın giyim modasında yer edinmiş tesettür giyim 2019 yılında da hem yaz hem de kış kreasyonları ile muhafazakâr kadınları büyülüyor.

2019 Yaz Tesettür Kombinlerine Dair Her Şey  

2019 yaz tesettür kombinleri ve sezona özel olarak üretilen parçalarda pastal renkler ağırlıklı oluyor. 2019 en çok tercih edilen pastel renkleri ise; bebemavisi, pastel pembe, krem rengi gibi yumuşak renkler ağırlıklı olmaktadır.Kıyafetlerinizi ise yine her zaman ki gibi giyeceğiniz ortamdagöre belirleyeceksiniz. Ayakkabı olarak topuklu spor ya da babet modellerini tercih edebilirsiniz.

2019 Yazlık Kombin Önerileri

2019 yazlık tesettür kombinlerde pastel renkler ağırlıkta iken, pudra pembesi gömlek ve bluzlara, geniş kesimli pantolonlar eşlik ediyor.Açıkçası 2019 yazlık tesettür kombinleri her zevkten ve her yaştan bayana hitap ediyor. 2019 yaz sezonunda çiçekli tasarımlara sahip testtür kombinleri ile şık bir görünüm elde edebilirsiniz.  Özellikle çiçekli bluzlar ile k fazla kilolarınızı kamufulaj edebilirsiniz.Yarım kollu bluz modelleri sıcak havalarda sizin kurtarıcınız olurken, şık gömlekler ise özel günlerinizin önemli parçası halindedir. 

2019 yaz Tesettür Kombinleri Açık Renklerden Oluşuyor

2019 yaz tesettür giyim kombinleri açık renklerde oluşuyor. Uzun boylu kadınlar için üretilen yüksek beli etek modelleri, beyaz tişört üzerine çizgili gömlekler de 2019 yaz tesettür kombinleri arasında yer alıyor.Koyu renkli gömlek ya da bluz üzerine ç desenli yelek ya da hırka modellerini giyerek mükemmel bir görünüm kazanabilirsiniz. Aksesuar olarak da büyük kolyeleri kullanabilirsiniz

 Muhafazakâr tesettürlü bayanlar 2019 yaz sezonuna özel olarak üretilmiş farklı kıyafetlerle farklı kombinler yaratarak yeni bir stil ortaya çıkarabilirler. Son dönemde spor tesettür kombinleri de büyük bir ilgi gördüğünden dolayı spor ayakkabılar ile klasik bir tesettür kombini yaratabilirsiniz. Spor kıyafetlerde ise; bej, sarı ve yeşil tonlarını tercih edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:12
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