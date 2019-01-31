Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı için uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak olan uzman erbaş alımı için en az lise ve dengi okul mezunu şartı aranacak. Peki, 2019 MSB uzman erbaş alımı boy ve kilo şartı ne kadar olacak?

2019 MSB uzman erbaş alımı boy ve kilo şartı

Uzman erbaş olmak için boy – kilo tablosu mevcut oraya bakarak hangi kilolar uygun ve ideal tablodan bulabilirsiniz.

Erkek adaylar için asgari boy standardı 164 cm'dir.

İşte tablo: