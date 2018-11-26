2019 Mobilya Modelleri

Mobilya tasarımcılarının ve iç mimarların pek çoğu klasik ağır mobilya modelleri yerine retro bir hava ile süslenmiş daha minimal mobilyaları tavsiye ediyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarına uygun pastel tonlar ile bezenmiş L tipi köşe takımlarından avangart ve klasik mobilya çizgisini aşarak daha modern bir havaya kavuşmuş olan gri, siyah ve haki yeşil tonlarla bezenmiş mobilyalar, bu sezonun en önemli parçaları arasında bulunuyor. Doğayı ve evinde doğal havayı sevenler için ise bu sezon ahşap ve doğal renklerin hakim olduğu mobilya stilleri sayesinde aradıkları mobilyaları kolaylıkla bulabilecekler. Çünkü bu sezon özellikle ahşap ve doğa pastel tonlarının hakim olduğu görülüyor.

Mobilyanızı Tamamlayacak Parçalar

Mobilya seçimi yaparken halı, perde ve çeşitli dekorasyon ürünlerini de evinizde kullanmanız istediğiniz havayı yakalamanızda size yardımcı olacak. Üstelik bu parçaları aynı renklerden seçmenize de gerek yok. Bu sezon farklı renklerin mobilyalar üzerinde kullanılması sayesinde sizde zıt renkleri bir arada kullanarak evinizde sıcak bir hava yaratabilirsiniz. Sezonun öne çıkan parçaları arasında özellikle ahşap ürünlerinin fazla olması sayesinde bordo, pastel tonları, yeşil, sarı ve granit mavisi gibi birçok özel rengi bir arada kullanarak modern ve şık bir dekorasyon sağlayabilirsiniz. Aradığınız bu dekorasyon ürünlerini mobilya kataloğu üzerinden de seçebilirsiniz. Deri ve kumaş koltuk takımları için uygun aksesuar kullanımıyla birlikte şık bir ev oluşturmak daha olanaklı.

Dekorasyon Aydınlatması Nasıl Yapılmalı

Birkaç sezondur aydınlatmada klasik avizeler yerine spot ışıklar kullanılmaktaydı. Spot aydınlatma daha modern bir hava vermekle birlikte aynı zamanda avize seçimi sorununu ortadan kaldırıyor. Ancak aydınlatma tasarımlarınında mobilyalarda birlikte yenilenmesi sayesinde farklı aydınlatma seçeneklerini görebileceğiniz mobilya aydınlatmalarını tercih edebilirsiniz. Mobilya seçiminde uygun olarak taşlı ve ağır avizelerden uzak durmanızda fayda var. Bunun yerine ahşap veya halatlarla süslenmiş avizeleri oturma odası ve salonlarda kullanmanız mümkün. Evinizde doğal bir hava yaratarak sıcaklığı korumak istiyorsanız özellikle sarı aydınlatmaları tercih etmelisiniz. Ancak mutlaka boş alanlara bırakarak evinize sakinliği korumalısınız.

Sonbaharın Doğası Mobilya Takımları Üzerinde

2019 kreasyonuiçinde mobilya takımları arasında özellikle sonbaharın pastel renklerini taşıyarak daha minimal ve modern çizgilerle bezenmiş koltuk takımlarını görmekteyiz. Mat mavi ve koyu yeşil tonlardan hardal sarısı renkleri karıştırılarak oluşturulan koltuk takımları evinizde sonbaharın sıcaklığını yansıtmanıza yardım edecek. Diğer yandan mobilyalarda farklı iki veya üç rengin birlikte kullanılması bu sezon oldukça moda. Bu nedenle evinizi dekore ederken tek bir renk hakimiyeti altında kalmanıza gerek yok. İç tasarımcıların fikirlerine göre sıcak pastel renklerinin mobilya dekorasyonu üzerinde kullanılması ev sıcaklığını arttıracak. Aynı zamanda bu renkler daha sıcak ve dinlendirici bir hava verdiği için de sezon için oldukça uygun.

Pastel Tonları Mobilyalar

Pastel tonu mobilyalar genellikle eve daha koyu ve daha dar göstereceğinden korkulduğu için pek tercih edilmez. Ancak bu fikri 2019 mobilya modelleri sayesinde aşmanız mümkün olacak. Sonbaharın koyu pastel tonları birbirleri ile muhteşem bir uyumlulukta kullanılarak oluşturulan modern ve minimal çizgideki mobilyalar sayesinde sizde bu mobilyalara aşık olabilirsiniz. L tipi köşe takımlarının retro modellerinin koyu pastel tonları bu sezon oldukça moda. Ayrıca yalnızca mobilya için değil aynı zamanda duvar kağıtları ve perdeler içinde uyumlu mobilya seçenekleri ile sizde evinizde istediğiniz gibi bir havayı yakalamanız mümkün olacak. Bu makaleEvgör Mobilya’nın2019 mobilya modellerinden esinlenilmiştir.