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2019 Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu Sırp tenisçi Novak Djokovic, yılın kadın sporcusu ise ABD'li cimnastikçi Simone Biles seçildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 23:56
2019 Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu

 

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu Sırp tenisçi Novak Djokovic, yılın kadın sporcusu ise ABD'li cimnastikçi Simone Biles seçildi.

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, Monaco'da düzenlenen törende belli oldu. Törenin sunuculuğunu, ABD'li aktör James Marsden yaptı.

Etkinliğe, Sergey Bubka, Boris Becker, Nadia Comaneci, Mark Spitz, Missy Franklin, Li Na, Carles Puyol, Alessandro Del Piero, Lindsey Vonn, Giacomo Agostini gibi spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Yılın erkek sporcusu ödülünü, 2012, 2015 ve 2016'dan sonra bir kez daha Sırp tenisçi Novak Djokovic kazandı. Son 3 grand slam turnuvasında şampiyon olan 31 yaşındaki sporcu, Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, ABD'li basketbolcu LeBron James, Hırvat futbolcu Luka Modric ve Fransız futbolcu Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu ABD'li cimnastikçi Simon Biles, 2017'nin ardından bu yıl da yılın kadın sporcusu ödülüne layık görüldü. 21 yaşındaki sporcu, Çek snowboardcu Ester Ledecka, ABD'li kayakçı Mikaela Shiffrin, Rumen tenisçi Simona Halep, İsviçreli triatlet Daniela Ryf ve Alman tenisçi Angelique Kerber'i geçmeyi başardı.

Yılın takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı, yılın en iyi çıkış yapan sporcusu ise son 2 grand slam turnuvasını kazanan Japon tenisçi Naomi Osaka oldu.

Dağıtılan ödüller şöyle:

Yılın Erkek Sporcusu: Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis

Yılın Kadın Sporcusu: Simone Biles (ABD) - Cimnastik

Yılın Takımı: Fransa Milli Takımı - Futbol

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu: Naomi Osaka (Japonya) - Tenis

Yılın Geri Dönüşü: Tiger Woods (ABD) - Golf

Yılın Engelli Sporcusu: Henrieta Farkasova (Slovakya) - Kayak

Yılın Ekstrem Sporcusu: Chloe Kim (ABD) - Snowboard

Yılın En İyi Spor Anı: Xia Boyu (Çin) - Dağcılık

İyilik İçin Spor: Yuwa (Hindistan) - Futbol

İstisnai Başarı Ödülü: Eliud Kipchoge (Kenya) - Atletizm

Spor Ruhu Ödülü: Lindsey Vonn (ABD) - Kayak

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Arsene Wenger (Fransa) - Futbol

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 23:56
  1. Laureus Dünya Spor Ödülleri
  2. Novak Djokovic
  3. Simone Biles

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