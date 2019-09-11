KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüzbinlerce öğrenci gözlerini KYK tarafından verilecek olan kredi ve burslara çevirdi. Peki, 2019 KYK burs ücreti ne kadar? KYK bursu kaç lira? İşte detaylar...

2019 KYK burs ücreti ne kadar?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.