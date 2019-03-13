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"2019 inşaat sektörü için toparlanma yılı olacak"

Bursa Çimento Fabrikası Genel Müdürü Osman Nemli, 2019 yılının inşaat sektörü için toparlanma yılı olacağını belirtti.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:52
"2019 inşaat sektörü için toparlanma yılı olacak"

Bursa Çimento Fabrikası Genel Müdürü Osman Nemli, 2019 yılının inşaat sektörü için toparlanma yılı olacağını belirterek, "İnşaat şirketlerinin yapısal sorunlarının 2019 yılının ikinci yarısından sonra düzelmeye başlayacağının işaretlerini alıyoruz" dedi.

 

Bursa Çimento Fabrikası AŞ, bayileri ve yapı sektörü içinde yer alan müşterileri ile 2018 yılını değerlendirmek ve 2019 yılı hedeflerini belirlemek için geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Bursa Sheraton Otel’de düzenlenen toplantıya; Bursa merkez ve ilçeleri ile Yalova, Kütahya ve Bandırma’dan 100’ün üzerinde çimento bayi, hazır beton, prefabrik yapı, beton yapı elemanları ile izolasyon ve yapı kimyasalı üreten firmalar katıldı.

 

Bursa Çimento Fabrikası Genel Müdür Osman Nemli 2018 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren zorlu bir sürecin başladığını belirterek, 2019 için yeni bir üretim planlamasına gittiklerini söyledi. Bursa’daki inşaat şirketlerinin yapısal sorunlarının 2019 yılının ikinci yarısından sonra düzelmeye başlayacağının işaretlerini aldıklarını ifade eden Nemli "Tüm bayi ve müşterilerimize Bursa Çimentolu olmanın avantajını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İnşaat sektörü için 2019 yılının yeniden toparlanma yılı olacağını, önümüzdeki yılların daha iyi geçeceğine inanıyoruz” dedi.

 

Toplantının konuk konuşmacısı Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi, ekonomist Gizem Öztok Altınsaç da Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergeler ışığında 2019 yılı beklentilerini anlattı. Türkiye çimento sektöründeki yaşanan gelişmelerin yanında inşaat ve konut sektörünün gidişatı hakkında bilgi veren Öztok, ekonomik aktivitenin daraldığı dönemlerde ilk olarak inşaat sektörünün etkilendiğini ama ilk olumlu dönüşün de yine inşaat sektöründen olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:52
  1. Yalova
  2. Kütahya
  3. Bursa
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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