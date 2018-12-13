2019 hatır gönülle yer ayırtma yılı olacak! Erkenin treni kaçtı tatilin maliyeti arttı

Yüzde 50 indirim ve 9 ay taksit imkânı erken rezervasyon kampanyasına rağbeti artırdı. Kampanya kapsamında Türk turistler için ayrılan sınırlı kontenjanların yüzde 40-50’sinin şimdiden dolması; otellerde yer bulunamayacağı, yaz tatilinin maliyetinin artacağı ihtimalini gündeme getirdi.

Turistler sıraya girdi

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turist adaylarının 1 Aralık tarihi itibarıyla başlayan erken rezervasyon indirimlerinden yararlanmak için sıraya girdiğini söyledi.

Terör olaylarının yaşandığı 2015 ve 2016’da erken rezervasyon kampanyası dahilinde yerli turistlerin kontenjanının yüzde 60’lara çıkarıldığını hatırlatan Polatoğlu, “Ama hayat normale dönünce, yabancıların başvuruları artınca durum değişti. Yerli kontenjanı kademe kademe yüzde 20’ye düşürüldü. Tabii yüzde 50 indirimin ve kredi kartına 9 ay taksitin de rolüyle bu kontenjanın yüzde 40-50’si doldu. Büyük ihtimalle 1-2 aya kadar otellerde yer kalmayacak. Onun için seri olmakta, acele etmekte yarar var” uyarısını yaptı.

Otellere yüzde 70 zam

Polatoğlu, dövizdeki dalgalanmaların otel fiyatlarını katladığına işaret ederek, “Şu anda konaklama bedellerinde Euro bazında yüzde 10, lira bazında ise yüzde 70-80 artış görüyoruz” dedi.

İndirim şansı kalmadı

Geçmiş yıllarda erken rezervasyonlarda talep oluşmadığı için fiyatların aşağı çekildiğini hatırlatan Polatoğlu, “Ancak bu yıl peş peşe gelen başvurular nedeniyle indirim ihtimali söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Dolar ve Euro’daki yukarı yönlü seyrin tur ile otel fiyatlarını arttırdığının altını çizen Tatilbudur.com İş Geliştirme Sorumlusu Seyhan İşbilir ise yerli turistlere “Bu dönemde indirim kampanyalarını takip edin. Konaklama bedellerini araştırın, karşılaştırın. Tanıdığınız, güvendiğiniz tur operatörlerine veya otellere müracaat edin, danışın” diye seslendi. İşbilir, erken rezervasyonun önemli bir fırsat olduğunu ve kaçırılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hedef 42 milyar dolar gelir

Turizm sektörü 2019’a umutla bakıyor. 2018’i 35 milyar dolar gelirle kapatacaklarını belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki yıl bu rakamı 40-42 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundular: Bundan böyle tanıtım faaliyetlerine ağırlık verip kaliteli ve zengin turistleri ülkemize çekmeye odaklanmalıyız. Tarihi ve doğal alanlarımızla, sahil şeridindeki tatil köylerimizle, termal bölgelerimizle ve mutfağımızla ön plandayız. Çok şükür güven ve huzur ortamı da var. Yani ülkemizin, turizmimizin önünde bir engel olmadığını bilerek ve 2019’da daha çok çalışıp çabalamalıyız.