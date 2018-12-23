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2019 ev dekorasyon trendlerini biliyor musunuz?

2019'a az kaldı, peki evlerde neler trend? Mimar Figen Erdağ Demirtaş; 2019’da ev dekorasyonunda bizi bekleyen trendler hakkında bilgiler verdi. işte 2019 da dekorasyon trendleri…

23 Aralık 2018 Pazar 15:06
2019 ev dekorasyon trendlerini biliyor musunuz?

DOĞAL AHŞAP

Bembeyaz, parlak mutfaklar son birkaç yıldır baştacı ediliyordu. Ancak 2019’da bu trendin yerini doğal ahşap alacağa benziyor. Daha doğal bir görünüm arayışımız 2019’da her alana yansıyacak. Açık renkler, İskandinav esintileri 2019’a damgasını vuracak.

YUMUŞAK GEÇİŞLER, EĞRİLER

Sert görünümlü mobilyalar, çizgiler, üçgenler yerini eğrilere, yuvarlaklara, daha yumuşak geçişlere bırakıyor. Sadece kanepe, sehpa gibi mobilyalarda değil, ayna, çerçeve gibi aksesuarlarda karşımıza çıkacaklar.

YILIN RENGİ: ADAÇAYI YEŞİLİ

Renk trendlerinin öncüsü Pantone, geçtiğimiz yıl bizi “greenery” adını verdiği bir yeşil tonu ile tanıştırmıştı zaten. Bu yıl da yeşilin hakimiyeti devam edecek. Adaçayı yeşili ve diğer yeşil tonları gerçek çiçeklerden yapma çiçeklere, vazolardan runnerlara ve yastıklara kadar hayatımıza girişi yapacağa benziyor.

HER YERDE BİTKİLER!

2018’de olduğu gibi bu yılda bitkiler ve bitki desenli aksesuarlar evleri süsleyecek. Bitki formları evleri daha huzurlu, daha dinlendirici hale getirecek.

TAMAMLAYICI RENKLER

Doğal ahşap, yeşili tamamlayan renkler elbette doğa renkleri olacak. Sıcak bej tonlarına hazırlıklı olabilirsiniz.

MOZAİK DUVARLAR

Seksenlere dönüş gibi algılayabileceğimiz mozaik duvarlar gelecek senenin en hoş trend ayrıntılarından. Üstelik mozaik sadece duvarlarda karşımıza çıkmayacak. Örneğin mozaik kaplı aydınlatmalar görebiliriz.

MAT SİYAH

Adaçayı yeşili 2019’un tek önemli renk tonu değil. Mat siyah da yavaş yavaş geliyor! Mat siyah bir kapı, bir aydınlatma ev dekorasyonunda yerini alacaklar arasında.

MULTİTASK AYNALAR

Yeni yılda dişinizi fırçalarken aynanız “D vitaminini içmeyi unuttun” derse şaşırmayın. Multitask aynalar yavaş yavaş hayatımıza giriş yapıyorlar. 

ETNİK DESENLER

2019 etnik desenlerin yılı olacak. Kırlentlerden yatak örtülerine, duvarınız için seçeceğiniz tablolardan yeni pasta tabağı takımınıza kadar her yerde etnik esintilerden faydalanabilirsiniz.

FONKSİYONEL, KOMPAKT MOBİLYALAR

Göçebelerden ilham alınarak tasırlanan, multifonksiyonel, kompakt mobilyalar hayatımıza girecek. Özellikle minimal tarzda yaşamak isteyenler, küçük evlerde oturanlar bu trendi sevecek.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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