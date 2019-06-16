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2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası

- Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan şampiyonada ferdi ve takım müsabakalarında 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti

16 Haziran 2019 Pazar 21:49
2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye, 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Genç Kadın Milli Takımı, finalde Romanya'yı 3-1 yenerek Balkan şampiyonluğuna ulaşırken, Yıldız Kız ve Erkek Milli takımları Balkan ikincisi, Genç Erkek Milli Takımı ise Balkan üçüncüsü oldu.

Milli sporcular, ferdi müsabakalarda ise 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 21:49
  1. 2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası
  2. Kuzey Makedonya
  3. Masa Tenisi
  4. türkiye
  5. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu

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