2019 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merakla beklenen ALES/2 sınavlarının sonuçları için ÖSYM bir açıklama yaptı. Soru ve cevapların erişime açıldığını bildiren ÖSYM, bu erişimin belirli günler arasında olduğunu belirtti. 2019/2 ALES sonuçları ne zaman açıklandı? ALES kitapçığındaki sorular ve cevaplar nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

Bu yıl ikincisi düzenlenmiş olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçları 24 Eylül günü açıklandı ve erişime açıldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 17 Ekim 2019 Perşembe günü ALES sonuçları erişime açılacak. Yapılan açıklamada; "22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur." bilgisi verildi.

Yayınlanan soruların yüzde 10'luk kısmını görmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

2019 ALES SORULARININ %10'LUK KISMI İÇİN TIKLAYIN...

Yine ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklamanın devamında; "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Eylül 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." belirtilmiştir.

Eğer soru kitapçığınızın tamamını görüntülemek istiyorsanız, aşağıda link içeren başlığa tıklayarak giriş yapmanız yeterli olacaktır.

2019 ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...