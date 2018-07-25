2018’in ilk yarısında BİM liderliğe yerleşti

BrandZone, satış kanallarının 2018 yılının ilk yarıyılındaki kampanyalarını ele aldı. 1 Ocak-30 Haziran 2018 tarihleri arasında tüm Türkiye’de, hızlı tüketim ürünleri kategorisinde, yayımlanmış insert ve gazete reklamı kampanyalarını inceleyen BrandZone’un verilerine göre indirim marketi kanalında en fazla kampanya düzenleyen market, yüzde 57’lik kampanya oranıyla BİM oldu. Yüzde 38’lik oranla A101 ikinci; yüzde 5’lik oranla ŞOK üçüncü sırada yer aldı.