2018’e Türkiye damgası

Ekonomik saldırılar, FETÖ, PKK, DEAŞ’la mücadele ve Irak-Suriye’de terör koridoruna karşı destansı mücadele verdiğimiz bir yılı daha geride bırakırken, ‘İlkesizler İttifakı’nın 2018 yılında tek vaadi yıkmak oldu. Türkiye’yi nakış nakış işleyen AK Parti kadroları gece gündüz ter dökerken, milli iradenin karşısında yer alan İlkesizler İttifakı, kaynağını ve nasıl yapacaklarını hiç açıklamadıkları uçuk vaatlerle halkı kandırmaya çalıştı. Halkın referandumla getirdiği Cumhurbaşkanlığı sistemi yerine bürokratik vesayet sistemini doğuran parlamenter sisteme dönmek, OHAL’i kaldırarak beli kırılan terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve FETÖ’cüleri devletten temizleyen KHK’ları kaldırarak sözde ‘mağduriyetleri’ giderme adına devleti yeniden örgüte teslim etmek isteyen malum zihniyete millet bu sene de prim vermedi.

Terörle mücadele

Zillet İttifakı, 2018 yılına skandallarıyla damga vururken, milli iradeyi temsil eden AK Parti ise Türkiye’yi büyütme ve güçlendirmek için gece gündüz çalıştı. Mehmetçik, Türk halkının bekası için terör örgütü PYD/PKK’ya bomba yağdırdı. Hain yuvaları tek tek vuruldu. 58 gün süren Afrin operasyonda 46 askerimiz şehit düştü. Zillet İttifakı’nın daimi temsilcisi CHP, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da “PYD, terör örgütüdür” diyemedi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek, “Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz” ifadelerini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise PYD’li teröristleri ‘şehit’ ilan etti.

CHP, heykellerle uğraştı

Haçlı Batı’ya hemen her gün ayar veren siyasi iradenin liderliğinde Türkiye kesintisiz büyüme trendine kavuşurken, halka dokunan hiçbir icraatın altında imzası olmayan CHP’nin yönettiği belediyeler, heykel dikme yarışı ile gündemde kalmayı başardı. Yönettikleri il veya ilçelerde, genellikle diktikleri heykellerle icraat sergileyen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, yeni yıla özel Noel Baba konseptini seçti. İstanbul’da Kadıköy Belediyesi, İzmir’de ise Bornova Belediyesi 1 Ocak 2019’a bir hafta kala Noel Baba heykellerini dikti.

Hülleciler sahneye çıktı

ABD’nin kur baskısından güçlenerek çıkan Türk ekonomisi gelecek için umut vermeye devam ederken, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde saklayan CHP’nin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kumar masasında yüklü para bıraktı. CHP-HDP ve geziciler tarafından günlerce provoke edilen İstanbul Havalimanı, tüm engellemelere rağmen hayata geçirildi. Türkiye’ye tehditler savuran ABD’nin girişimleri sonucu doları Türk Lirası karşısında 7.21 seviyesini gördü, Euro 8.11’e kadar çıktı. Sistematik finansal saldırıları akıl dolu stratejik hamlelerle püskürten AK Parti’ye çelme takmak isteyen CHP, seçim hüllelerine başvurdu. Millet ise CHP’li 15 vekilin İYİ Parti’ye transfer edildiği ikinci Güneş Motel vakasına sandıkta kırmızı kart gösterdi. 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere direnen Hulusi Paşa’ya meclis kürsüsünden hakaret ve iftiralar savuran CHP’li Özgür Özel, milyonların ağladığı şehit cenazesinde gülerek sohbet etti.

Tavşan aday tutmadı

Haftalardır cumhurbaşkanı adaylığı için sır görüşmeler yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun planları tutmadı. Çatı aday taktiği çöken Kılıçdaroğlu hayallerini olası bir ikinci tur üzerine kurdu. Bu doğrultuda kongre salonlarındaki ‘tavşan aday’ olarak nitelendirilen sözde rakibi Muharrem İnce’yi 24 Haziran yarışına sürdü. Partideki rakibi Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanlığına aday gösteren Kılıçdaroğlu, İnce’nin adaylığını “Gel bakalım Muharrem buraya” şeklinde küçümseyici bir dille duyurdu. AK Parti karşısında girdiği her seçimi kaybeden, kendisini eleştiren muhaliflere göz açtırmayan Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılı ile birlikte koltuğunu bir kez daha sağlama almanın mutluluğunu yaşadı.

Onlar saldırdıkça Türkiye daha da gelişti

İstemezükçü zihniyetin hedef aldığı AK Parti Hükümeti liderliğindeki Türkiye, siyasetten ekonomiye, eğitimden yargıya her alanda çağ atladı. Kasım 2002’de AK Parti iktidara geldiğinde, Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden biriyle mücadele ediyordu. O günlerden bugünlere ekonominin çehresi değişti. Büyümede dünya devlerini geride bırakan Türkiye, bütçe performansıyla ise parmak ısırttı. Yetmedi Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini bir bir hayata geçirdi. TürkAkım, TANAP ve Star Rafinerisi gibi hamlerle enerjide büyük adım atıldı. Türk mühendislerince tasarlanıp üretilen roket sistemlerinden insansız hava araçlarına, savaş gemisi ve insansız deniz araçlarından zırhlı kara araçlarına kadar birçok milli silahımız; bölge ülkelerinin ordularında boy göstermeye başladı. Batı’nın bölgedeki silah gücünü kırmak için savunma alanında ciddi yatırımlar yapan Türkiye, Pakistan’a 30 adet T129 ATAK saldırı helikopteri ve 4 korvet satarak en büyük savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdi. İstemezükçülerin türlü saldırılarına rağmen Türkiye’nin yükselişi durmadı. Onlar saldırdıkça, Türkiye inatla gelişmeye devam etti.