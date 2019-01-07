0553 313 94 23

2018’de küresel ticaretin lideri oldular

2018 yılında küresel ticarette dengeler değişti. Dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimi Euro, tahtını Amerikan Doları’na kaptırırken, ABD menşeli Amazon, Apple ve Google gibi küresel markalar değerlerine değer kattı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:14
2018’de küresel ticaretin lideri oldular

Küresel ticaret farklı bir yöne evriliyor. Dev ekonomiler, para birimleri üzerinden de kıran kırana mücadele ediyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki bu mücadele 2018 yılına damga vurdu. 2013’ten bu yana dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimi olan Euro’nun tahtını geçtiğimiz yıl Amerikan Doları aldı.

Euro ve Yen takipte

Borsa, swap, dolaylı yatırımlar, para transferleri gibi uluslararası işlemlerde en büyük pay yüzde 87,62 ile Amerikan Doları’nın. Onu yüzde 31,27 ile Euro, yüzde 21,56 ile Japon Yeni, yüzde 12,78 ile İngiliz Sterlini takip ediyor. Avustralya Doları yüzde 6,94, Kanada Doları yüzde 5,13, İsviçre Frangı yüzde 4,78, Çin Yuanı yüzde 3,97, Meksika Pezosu yüzde 2,20 ile küresel ticarette öne çıkan para birimlerinden. AB Komisyonu tarafından Euro’nun tekrar dünya ticaretinde bir numaraya yerleşmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede üye ülkelere her platformda “Stratejik sektörlerde Euro’dan daha çok faydalanın” çağrıları yapılıyor. Ayrıca 19 ülkenin yararlandığı para biriminin enerji ve tarım ticaretinde kullanımı teşvik ediliyor.

En değerli marka Amazon

Dev ekonomiler para birimlerinin yanı sıra şirketlerini ve markalarını da yarıştırıyor. Bu anlamda ABD, açık ara önde. İlk sekizde Atlantik ötesinden yedi şirket bulunuyor. Listede marka değeri 150,8 milyar doları bulan Amazon bir numarada. Onun ardından 146,3 milyar dolar ile Apple, 120,9 milyar dolar ile Google geliyor. 89,5 milyar dolar ile Facebook, 82,4 milyar dolar ile AT&T, 81,1 milyar dolar ile Microsoft, 62,8 milyar dolar ile Verizon dikkat çekiyor. İlk sekizde Asya’dan bir marka yer almayı başardı. O da 92,2 milyar dolar ile Güney Koreli Samsung oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:14
  1. Küresel ticaret
  2. ABD
  3. Avrupa Birliği (AB)
  4. Amerikan Doları
  5. İngiliz Sterlini
  6. Japon Yeni
  7. İsviçre Frangı
  8. Meksika Pezosu
  9. Kanada Doları
  10. Avustralya Doları
  11. Çin Yuanı
  12. AB Komisyonu
  13. Atlantik
  14. Google
  15. Facebook
  16. AT&T
  17. Microsoft
  18. Asya
  19. Samsung
  20. Güney Kore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a transferden büyük gelir
    1. Galatasaray'a transferden büyük gelir
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin..
    3. THY'den buzlanmaya karşı önlem
    4. Doğu Anadolu'da kış
    5. Açıklama geldi! Şubat sonuna kadar..
    6. Havaş'ın iş birliğiyle airBaltic,..
    7. "Volkan, bir kaleciden çok daha fazlası"
    8. Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan..
    9. ETSO’dan hastane atağı
    10. Mobilya ihracatı 3,1 milyar doları aştı
    11. Binali Yıldırım medya temsilcileriyle..
    12. Şampiyon güreşçiler Yaşar Doğu'nun..
    13. Yaşar Doğu yarın anılacak
    14. Doğu Anadolu'da 1176 köy ve mahalle..
    15. Öğrencilere tiyatroyla enerji..
    16. Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile..
    17. Ankara için flaş iddia! Melih..
    18. CHP'den İdris Naim Şahin açıklaması
    19. Kamu zamları tamam sırada özel sektör..
    20. GÜNCELLEME - Samsun açıklarında gemi..
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti