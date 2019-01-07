2018’de küresel ticaretin lideri oldular

Küresel ticaret farklı bir yöne evriliyor. Dev ekonomiler, para birimleri üzerinden de kıran kırana mücadele ediyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki bu mücadele 2018 yılına damga vurdu. 2013’ten bu yana dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimi olan Euro’nun tahtını geçtiğimiz yıl Amerikan Doları aldı.

Euro ve Yen takipte

Borsa, swap, dolaylı yatırımlar, para transferleri gibi uluslararası işlemlerde en büyük pay yüzde 87,62 ile Amerikan Doları’nın. Onu yüzde 31,27 ile Euro, yüzde 21,56 ile Japon Yeni, yüzde 12,78 ile İngiliz Sterlini takip ediyor. Avustralya Doları yüzde 6,94, Kanada Doları yüzde 5,13, İsviçre Frangı yüzde 4,78, Çin Yuanı yüzde 3,97, Meksika Pezosu yüzde 2,20 ile küresel ticarette öne çıkan para birimlerinden. AB Komisyonu tarafından Euro’nun tekrar dünya ticaretinde bir numaraya yerleşmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede üye ülkelere her platformda “Stratejik sektörlerde Euro’dan daha çok faydalanın” çağrıları yapılıyor. Ayrıca 19 ülkenin yararlandığı para biriminin enerji ve tarım ticaretinde kullanımı teşvik ediliyor.

En değerli marka Amazon

Dev ekonomiler para birimlerinin yanı sıra şirketlerini ve markalarını da yarıştırıyor. Bu anlamda ABD, açık ara önde. İlk sekizde Atlantik ötesinden yedi şirket bulunuyor. Listede marka değeri 150,8 milyar doları bulan Amazon bir numarada. Onun ardından 146,3 milyar dolar ile Apple, 120,9 milyar dolar ile Google geliyor. 89,5 milyar dolar ile Facebook, 82,4 milyar dolar ile AT&T, 81,1 milyar dolar ile Microsoft, 62,8 milyar dolar ile Verizon dikkat çekiyor. İlk sekizde Asya’dan bir marka yer almayı başardı. O da 92,2 milyar dolar ile Güney Koreli Samsung oldu.