2018 yılında çekilmişti, dünya kilitlendi! ABD’li savaş pilotunun çektiği görüntü sızdırıldı

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde. Zira Pentagon'un bu yönde araştırmalar yapan birimi konu ile ilgili bir rapor hazırladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, raporda 2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf da yer alıyor.

Söz konusu fotoğraf geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Fotoğrafta Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje görülüyor.

İddiaya göre, fotoğrafı çeken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer veriliyor. Ancak Pentagon basında çıkan iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.

Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak departman kurdu

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.