Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2018 yaş çay fiyatı açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım, çay üreticilerilerinin merakla beklediği yaş çay fiyatını açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:41
2018 yaş çay fiyatı açıklandı

2018 yılı yaş çay toplama sezonunun açılmasıyla 1 milyon üreticinin merakla beklediği açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. A'dan Z'ye milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjde paketiyle birlikte 2018 yılı yaş çay fiyatı da açıklandı. Yaş çay fiyatını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı'nın yarın Rize'de açıklayacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Bu sene yaş çay kilo fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bu geçen seneye göre yeniden değerlendirme ÜFE’nin üzerinde bir orana tekabül ediyor. Yaklaşık yüzde 16. Çay bölgesindeki vatandaşlarımıza bu müjdeyi de vermiş olalım." ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ 3 LİRA İSTEMİŞTİ

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, yaş çay fiyatının desteklerle birlikte 2 lira 60 kuruş olmasını talep ettiklerini söylemişti. Rizeli çay üreticileri ise çay fiyatının düşük olduğunu belirterek, yaş çay kilo fiyatının 3 lira olmasını istemişti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:41
  1. Rize
  2. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük skandal! Teröristler için nöbet tuttular
    1. Büyük skandal! Teröristler için nöbet..
    2. Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP'de..
    3. PKK eylem yapacaktı, jandarma imha etti!
    4. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin hain..
    5. 2018 yaş çay fiyatı açıklandı
    6. ABD beslemesi PKK'dan Menbiç'te..
    7. Şehit babasının feryadı: Yavrum oraya..
    8. Fransa'dan bisikletle Bartın'a geldi!..
    9. Mısır Kralı, Messi'yle yarışıyor!
    10. Maden ocağından acı haber geldi!
    11. Kılıçdaroğlu: Adayımız CHP'li..
    12. Turist sayısında rekor artış
    13. İşte Hürriyet'in başına geçen isim!
    14. "Martı Adası" keşfedilmeyi bekliyor
    15. Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı
    16. Çiftçinin yüzünü Kanola güldürüyor!
    17. 8 köy yağmur duasına çıktı
    18. Boydakların FETÖ'ye kaç milyon..
    19. Başbakan açıkladı! O borçlar siliniyor
    20. "Bu seçim eski sistemle yeni sistemin..
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi