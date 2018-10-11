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2018-TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı!

TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçlarını ÖSYM son dakika olarak açıkladı. TUS yerleştirme sonuçları, Tıpta uzmanlaşmak üzere tercih işlemlerini yapan doktorların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyordu. ÖSYM 2018 TUS-2. Dönem yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. TUS-2 sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:49
2018-TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı!

TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçlarını ÖSYM son dakika olarak açıkladı. TUS yerleştirme sonuçları, Tıpta uzmanlaşmak üzere tercih işlemlerini yapan doktorların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyordu. ÖSYM 2018 TUS-2. Dönem yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. TUS-2 sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor.

TUS yerleştirme sonuçları bilgisine göre, işlem yapan 6 bin 488 adaydan 3 bin 659'u yerleşirken, 265 kontenjan boş kaldı. Ybancı uyruklu TUS yerleştirmesinde ise 309 kişilik kontenjana 188 doktor yerleştirilirken, 121 kişilik kontenjan ise boş kaldı.

Plastik ve estatik cerrahine yoğun ilgi

ÖSYM'nin açıkladığı sayısal verilere göre, en yüksek puanla yerleştirme 79,41505 puan ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümüne yapıldı.

Puanı 45’in altında olanlar tercih yapamadı

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı arandı. Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlandı. Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterildi. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapıldı. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmedi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:49
  1. İstanbul
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