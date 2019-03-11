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2018 büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:03
2018 büyüme rakamları açıklandı

2018 yılı son çeyrek büyüme rakamı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı ekim - aralık verilerine göre Türkiye son çeyrekte yüzde 3 daraldı. Türkiye, 2018 yılı genelinde ise yüzde 2.6 büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2018 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,3, sanayi sektörünün yüzde 1,1 artarken, inşaat sektörünün yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de 5,6 artış kaydetti.

Kişi başına GSYH değeri, 2018'de cari fiyatlarla 45 bin 463 lira (9 bin 632 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2017'de 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak belirlenmişti.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin 2018 sonu büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,5 olmuştu.

2019 büyüme tahmini

Öte yandan ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması da yüzde 1 düzeyinde belirlenmişti.

2018 yılı büyüme rakamları

Türkiye ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1,6 büyümüştü.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:03
  1. büyüme rakamları

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  • Aldiniz mazlum ahı cıkacak aheste aheste Aldiniz mazlum ahı cıkacak aheste aheste 30 dk önce
    Sabah ekonomi verileri gorunce moralim bır bozuldu bır bozuldu o sırada a haber e bı goz attım ıcıme su serpildi hersey yolunda imiş mışmışta muşmuşmuş
  • hasanhasan1 sa önce
    Neyin büyümesi.Haaaaa omu! Herkeste büyüdü haklısınız,yama tutmuyor artık.

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