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2018 AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim gören binlerce AÖF öğrencileri için AÖF 3 ders sınav tarihini merak ediyor. Peki AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

28 Haziran 2018 Perşembe 15:05
2018 AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim gören binlerce AÖF öğrencileri için AÖF 3 ders sınav tarihini merak ediyor. Peki AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

 AÖF sonuçlarına göre AÖF ders geçme puanlarını elde edemeyen öğrenciler üç ders sınavına girecekler. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri vermesi kaydıyla mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanımmıştır. AÖF sınav tarihleri, resmi web sitesinde yayınlanan bilgilere göre üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

 

3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, KİMLER GİREMEZ?

 Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir. Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir. Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez. (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

AÖF GEÇME NOTLARI

 84 – 100 AA 4,00 Geçti

 

77 – 83 AB 3,70 Geçti

 

71 – 76 BA 3,30 Geçti

 

66 – 70 BB 3,00 Geçti

 

61 – 65 BC 2,70 Geçti

 

56 – 60 CB 2,30 Geçti

 

50 – 55 CC 2,00 Geçti

 

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

 

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

 

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:05
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