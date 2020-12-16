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Aktüel 2015'teki Charlie Hebdo saldırısı sanıklarına 4 yıl ila ömür boyu hapis arasında değişen cezalar verildi
Aktüel

2015'teki Charlie Hebdo saldırısı sanıklarına 4 yıl ila ömür boyu hapis arasında değişen cezalar verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:55:48 -
2015'teki Charlie Hebdo saldırısı sanıklarına 4 yıl ila ömür boyu hapis arasında değişen cezalar verildi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisi binası ile Yahudi marketine düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin davada yargılanan 14 sanığa, 4 yıl ila ömür boyu hapis arasında değişen cezalar verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Adalet Sarayı'nda 3’ü gıyaben 14 kişinin yargılandığı davada, mahkemede hazır bulunan 11 sanıktan 6’sına yönelik terör suçlaması kaldırıldı.

Bu sanıklara suç örgütü kurma suçlaması yöneltilirken bir numaralı sanık Ali Rıza Polat, saldırıları düzenlediği belirtilen Saïd ve Chérif Kouachi ve Amédy Coulibaly’ye suç ortaklığı yapmaktan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Coulibaly’nin gıyaben yargılanan eşi Hayat Boumeddiene de terör eylemine fon sağlamak ve ortaklık etmekten 30 yıl hapse mahkum edildi.

Sanıkların geri kalanları 4 yıl ila ömür boyu arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Charlie Hebdo dergisinde, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ile bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirmişti. Şüphelilerden 3'ü saldırılar sırasında polisin operasyonuyla öldürülürken saldırıları terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.

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