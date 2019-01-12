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2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!

2014 yılında Çin'in başkenti Pekin'e uçarken Hint Okyanusu'na düşen ve bugüne kadar halen bulunamayan kayıp Malezya uçağı ile ilgili yeni gelişme yaşandı

12 Ocak 2019 Cumartesi 23:17
2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!

Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı 2014 yılının Mart ayında, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan havalanarak Çin’in başkenti Pekin’e uçarken Hint Okyanusu üzerinde düşerek kaybolmuştu. Dünyayı sarsan bu gizemli olayda 239 kişi hayatını kaybetmişti. O günden bugüne halen bulunamayan kayıp Malezya uçağı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki, kayıp Malezya uçağı nerede? İşte detaylar...

2014‘ten bu yana halen haber alınamayan Kayıp Malezya uçağının yeri bugün yetkililer tarafından yapılan açıklama ile birlikte gün yüzüne çıkartıldı.

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili yetkililerce yapılan resmi açıklamaya göre, gizli verilerce elde edilen bilgiler doğrultusunda söz konusu uçağın enkazının halen Hint Okyanusu‘nda olduğu belirtildi.

Daha önceden Kayıp Malezya uçağı ile ilgili yazmış olduğu kitap ile tanınan Jeff Wise ise, uçağın kaybolmasının oldukça şüpheli olduğunu düşünüyor.

Malezya Hükümeti’nin uçağın düştüğünü doğruladığı zaman yapmış olduğu açıklamaların gizli verilere dayandığı ve ortada hiç bir fiziksel kanıt yokken yapıldığını da belirten Jeff Wise, bu durumun oldukça korkunç olduğunu da dile getiriyor.

Wise. MH370 sefer sayılı yolcu uçağının düşmesinden sonra henüz fiziksel kanıtlara ulaşmadan 239 kişiyi ölü sayılmasının havacılık tarihinde eşi benzeri olmayan bir olay olarak da nitelendiriyor.

Malezya Başbakanı Razak doğruladı

Tüm bunların haricinde ise Malezya Başbakanı Najib Razak, yapmış olduğu açıklamayla birlikte Kayıp Malezya uçağının yerini doğruladı.

Najib Razak yapmış olduğu açıkla ile birlikte, kayıp MH370 sefer sayılı yolcu uçağının Hint Okyanusu civarlarında olduğunu belirtti.

Kayıp Malezya uçağı gizemini halen koruyor

Havacılık tarihinin en büyük bilinmezliklerinden olan Malezya Hava Yolları MH370 hakkında halen pek çok iddia ortaya atılıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında bir ses kaydı ortaya çıkmış ve gizli bir acil durum mesajı iletildiği iddia edilmişti.

Bir Twitter kullanıcısının telefonuna, bilinmeyen bir kaynaktan geldiğini söylediği ses kaydında, uçağın radarda son göründüğü koordinat ve bir mesaj bulunuyordu. Mesajda ”bu şeyler insan değil. SOS, yardım edin!” ifadeleri yer alıyordu.

 

Onlarca komplo teorisinin üretildiği kaza hakkında elde çok çok az sayıda bilgi var. Uçağın bazı parçaları, Hint Okyanusu çevresindeki adalara karaya vuruyor. Bu durum da uçağın bir yere güvenle indirilmediğini, bir şekilde düştüğünü kesinleştirmiş oluyor. Ancak, uçağın nereye ve nasıl düştüğü bilinmiyor. Sizce, Malezya Havayolları’na ait olan uçak nasıl düştü?

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:17
  1. kayıp Malezya uçağı
  2. Malezya Havayolları
  3. Kayıp uçaktan haber var
  4. Kayıp Malezya uçağı ile ilgili flaş gelişme
  5. uçak kazası

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