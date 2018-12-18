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2013 yılından beri komadaydı! Schumacher yürümeye başladı

2013 yılında kayak yaparken kaza geçiren ve o günden beri komada olan F1 pilotu Michael Schumacher'in yürümeye başladığı belirtildi.

18 Aralık 2018 Salı 12:18
2013 yılından beri komadaydı! Schumacher yürümeye başladı

2013 yılında Fransız Alpler'inde kayak yaparken düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden beri komada olan efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in iyileştiği ve yürümeye başladığı iddia edildi.

"Dağları görünce ağlıyor''

Schumacher, 5 yıl önce 29 Aralık'ta Fransız Alpleri'nde kayak yaparken düşmüş ve aldığı çok ağır beyin hasarı nedeniyle uyutularak 5 yıldır komada tutuluyordu. Daily Mail'den Jonathan McEvoy'un haberine göre Schumacher'ın artık yatalak olmadığı hatta yürüyebildiği açıklandı.

Zira, Ferrari'nin eski yarış direktörü olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt da geçen günlerde açıklama yapmıştı. Todt, "Evet iddialar doğru. Son Brezilya GP'sini Schumi ile birlikte izledik" demişti.

Haftalık 50 bin sterline tedavi görüyor

Bir dönem 45 kiloya kadar düşen Schumacher'ın İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında bir evde haftada 50 bin sterlinlik tedavi gördüğü söyleniyor.

Haberde yer alan bir diğer iddiaya da Schumacher yakın zamanda beyin hasarı tedavisi için ABD'nin Teksas eyaletine gidebileceği. Geçen yıllarda ailesi, basın sözcüsü ve doktorların yaptığı açıklamalar sporcunun ömür boyu yatağa bağlı kalabileceği yönündeyken yaşanan Schumacher'in yürümeye başlaması bir mucize olarak görülüyor.

Schumacher'in sağlık durumu ailesi tarafından büyük titizlikle basından gizleniyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:18
  1. İsviçre
  2. Brezilya
  3. Ferrari
  4. 9 Aralık
  5. Teksas
  6. Michael Schumacher

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